Коллеги Андрея Панова поделились воспоминаниями о нем на прощании

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит церемония прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым. Во Владимирской области прощаются с водителем съемочной бригады Александром Сиркели. Оба журналиста погибли в зоне СВО во время исполнения своих обязанностей.

На прощании побывала корреспондент телеканала «Звезда» Елизавета Пронина.

«Если честно, тяжело включаться, когда дело касается прощания с нашими коллегами. Я тоже знала Андрея, мы вместе работали на съемках в Москве и в командировках, он всегда старался поддержать и приободрить, подсказывал, как лучше записать стендап, чтобы картинка была интереснее. Ответственный и трудолюбивый, дело для него было превыше всего. Таким он был - и всегда с улыбкой на лице», - сказала Пронина.

Панов проработал больше на «Звезде» больше десяти лет. Сегодня, здесь, в Нижнем Новгороде, возле Храма всех Святых, собрались десятки журналистов, и для каждого из них Андрей был верным другом.

Коллеги называют Панова ответственным и невероятно работоспособным, отзывчивым и чутким.

«Он всегда брал трубку с первого гудка. Ему важно было слышать, что все в порядке и все нормально, не мог оставаться в стороне», - поделилась военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

Место для прощания выбрано не случайно, Андрей родился и вырос в Нижнем Новгороде, для него этот город был буквально местом силы. Он всегда с трепетом ждал возможности приехать на свою малую родину. И после каждой командировки, даже после самой тяжелой и долгой поездки, садился за руль и ехал к семье. В родительский дом, где позже и у него появился сын. Он проводил все свободное время с ним, и не скрывал, что он смысл его жизни. Мечтал, чтобы сын им гордился. А ведь есть за что.

Где Панов только ни был - архипелаг Новая Земля, Ближний Восток, Камчатка. И сколько он видел «горячих точек» - конфликт в Сирии, Нагорных Карабах, Иран, Пакистан, практически все направления в зоне спецоперации практически без передышки. И даже если работать приходилось больше суток, он никогда не жаловался. Готов был работать дальше, главное успеть зарядить аккумуляторы.

«Андрей заканчивал одну командировку и после короткого отдыха сразу направлялся в другую. В зоне СВО его знали и ждали. Мне пришло письмо от человека, который однажды присутствовал на съемке, на которой работал Андрей. И в этом письме пишут о том, как он работал: профессионально обращаясь с оборудованием, с гостями, которых он снимал. И при выключенной камере он очень тактично и изящно объяснял, как нужно вести себя в кадре», - вспоминает советник президента по информационному вещанию АО «ТО «Красная Звезда» Алексей Харьков.

Он добился всего сам. И никогда не рассказывал родным про риск, который поджидал его на каждом участке на линии боевого соприкосновения. Он погиб после целенаправленного удара со стороны ВСУ. Вместе с ним тогда же погибли и корреспондент «Известий» Александр Федорчак и наш водитель Александр Сиркели, прощание с которым также проходит в эти минуты.