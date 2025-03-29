В Владимирской области началось прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели

В городе Киржач Владимирской области началось прощание с водителем съемочной группы телеканала «Звезда» Александром Сиркели, который погиб при ударе украинских боевиков. Траурная церемония проходит в местном доме культуры.

Проводить в последний путь нашего коллегу пришли его родные, близкие, журналисты и неравнодушные местные жители. Кроме того, на церемонию прощания венок прислал российский президент Владимир Путин.

Руководство телеканала «Звезда» подало ходатайство о присвоении Александру Сиркели Ордена Мужества посмертно.

Напомним, Александр Сиркели погиб в минувший понедельник. Вместе с ним ушел из жизни наш оператор Андрей Панов. Прощание с ним также пройдет сегодня.

А накануне в Севастополе похоронили корреспондента Александра Федорчака, который тоже попал под удар националистов.