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В Владимирской области началось прощание с водителем «Звезды» Александром Сиркели

Траурная церемония проходит в городе Киржач.
Сергей Лебедев 2025-03-29 12:54:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Киржач Владимирской области началось прощание с водителем съемочной группы телеканала «Звезда» Александром Сиркели, который погиб при ударе украинских боевиков. Траурная церемония проходит в местном доме культуры.

Проводить в последний путь нашего коллегу пришли его родные, близкие, журналисты и неравнодушные местные жители. Кроме того, на церемонию прощания венок прислал российский президент Владимир Путин.

Руководство телеканала «Звезда» подало ходатайство о присвоении Александру Сиркели Ордена Мужества посмертно.

Напомним, Александр Сиркели погиб в минувший понедельник. Вместе с ним ушел из жизни наш оператор Андрей Панов. Прощание с ним также пройдет сегодня.

А накануне в Севастополе похоронили корреспондента Александра Федорчака, который тоже попал под удар националистов.

#Владимирская область #прощание #похороны #траурная церемония #Андрей Панов #Александр Сиркели
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