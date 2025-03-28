В Симферополе простились с погибшим в зоне СВО военкором Федорчаком

Сквер у здания телерадиокомпании «Крым», где Александр начинал свой творческий путь, заполнен людьми. Родные, близкие, друзья и, конечно, огромное количество тех, кто работал с ним плечом к плечу, собрались здесь, чтобы проститься.

«О Саше невозможно долго говорить и грустить. Мы все бесконечно вспоминали его чувство юмора, его неугомонный оптимизм, его бурную деятельность, которую он разворачивал в редакции. Не было для него сложных невыполнимых заданий», - вспоминала главный редактор телеканала «Крым24» Марина Катрина.

Он родился в Крыму в поселке Нижегорский и события 2014 года прожил вместе со всеми. А начало специальной военной операции принял как что-то глубоко личное.

«Когда был переход Крыма в Россию, он очень радовался. Мы все радовались. Мы все мечтали, чтобы это произошло. И когда случился фронт, Саша одним из первых... Он даже добровольцем хотел пойти. Но так как его оружие это были микрофон и камера, он решил, что будет защищать правду», - рассказал один из его близких друзей.

Совсем скоро он начал работать на телеканале «Звезда», встретил единомышленников и не только в редакции. Где бы он ни появлялся: в Донецке, Луганске, Мариуполе, на рубежах Запорожской или Херсонской областей - его везде принимали как дорогого гостя, а провожали уже как по-настоящему родного и близкого человека.

Кажется, обо всех вокруг он беспокоился даже больше чем о себе. Особенно о тех, кто находился на фронте. Им он готов был отдать даже последнее, что у него было.

Родители поддерживали сына, помогали доставлять на фронт все, что удавалось собрать. Александр иногда успевал навещать друзей и семью снова отправлялся в зону боевых действий. Мир должен был узнать правду о том, что происходит за чертой, куда осмелятся ступить далеко не все.

Как потом он сам рассказывал друзьям, страшно было всегда. Но железная воля вела его вперед. Он видел противника буквально рядом, находясь всего в паре сотен метров от его передовых сил. Но стоял вместе с другими и не отступал.

Федорчак верил, что сможет изменить мир к лучшему. Открытый и честный перед собой и остальными - таким его запомнят навсегда.

Церемония отпевания состоялась в стенах храма в родном поселке. Проститься с Александром пришли сотни людей. Огромная колонна желающих проводить его растянулась на несколько километров. Слова соболезнования выразили в Министерстве обороны, руководство всех редакций, где когда-либо работал Александр. Его похоронили на почетном месте Нижегородского кладбища с воинскими почестями.