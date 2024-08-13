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Долина заявила о попытке украинских мошенников завладеть ее квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что ее квартиру арестовали, а она сама стала жертвой мошеннических действий.
Мария Зайцева 2024-08-13 16:16:12
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press © Видео: @dolinaofficial, Telegram

Певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые попытались завладеть ее квартирой в районе Хамовники в Москве. Обращение опубликовано в ее телеграм-канале.

Народная артистка заявила, что уже возбуждено уголовное дело, а она сама признана потерпевшей.

По предварительным данным, мошенники находятся на территории Украины. Они от лица певицы выложили обращение в ее социальных сетях, в котором говорилось о «любви к Украине».

«Они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», - говорится в сообщении.

Директор Долиной в беседе с 360 отметил, что необходимо дождаться решения следственных органов.

«Этим вопросом занимаются серьезно, и максимально жестким образом будет реакция», - сообщил он.

Сама певица заключила, что более детальную информацию дать не может, чтобы не мешать предварительному расследованию.

#в стране и мире #расследование #квартира #Мошенники #Уголовное дело #Лариса Долина
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