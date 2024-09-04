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В суд поступил иск о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры

Судебное разбирательство по иску о выселении Ларисы Долиной из квартиры назначено на 13 сентября 2024 года.
Ян Брацкий 2024-09-04 11:05:34
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press

Новая владелица элитной недвижимости народной артистки Российской Федерации Ларисы Долины требует ее выселения. Соответствующий иск от Полины Лурье поступил в Хамовнический суд.

«Подан иск Полины Лурье, требующей прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Ларисы Долиной, ее дочери и внучки», - сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В настоящее время иск принят к производству, проводится подготовка к судебному разбирательству, которое назначено на 13 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что Лариса Долина подала иск с требованием оспорить сделку по продаже своей квартиры. В требовании певицы указано, что сделка была совершена под давлением и влиянием заблуждения со стороны третьих лиц.

Напомним, телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули Долину. Артистку вынудили продать квартиру и передать им вырученные от сделки средства. Также певица перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.

#певица #суд #квартира #Мошенники #иск #выселение #Лариса Долина
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