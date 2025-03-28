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Эксперт: вскрытие рак в Киево-Печерской лавре делается для обогащения Киева

По словам собеседника «Звезды», киевский режим хочет также противопоставить себя РПЦ, формируя собственную церковь.
Глеб Владовский 2025-03-28 15:44:37
© Фото: Michael Kudryavtsev, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Вскрытие рак с мощами святых в Киево-Печерской лавре является попыткой киевского режима обогатиться. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» доцент кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования МПГУ Олег Макаренко.

«Если они до такой степени продажные, что готовы продать всю Украину Западу, то единственная возможность получить дополнительные деньги - это "инвентаризация" святых мощей и их продажа в частные коллекции и музеи», - пояснил эксперт.

Макаренко также отметил, что киевская власть, проведя так называемую «инвентаризацию», хочет взять контроль над сущностью самого украинского народа. Таким образом, они стремятся противопоставить себя Русской православной церкви (РПЦ), формируя собственную.

Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей святых.

Напомним, в пятницу, 28 марта, украинский Минкульт опубликовал приказ о проведении «инвентаризации мощей» в Киево-Печерской лавре с целью якобы определить их «научную ценность». В свою очередь братия лавры единогласно отказалась участвовать в работе комиссии.

#Украина #РПЦ #УПЦ #наш эксклюзив #Киево-Печерская Лавра #вскрытие мощей
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