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В РПЦ назвали «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей в Киево-Печерской лавре

Украинские власти хотят вскрыть раки и проверить их подлинность.
Константин Денисов 2025-03-28 12:01:28
© Фото: Michael Kudryavtsev, Russian-Look, Global Look Press © Видео: ТРК "Звезда"

Планируемая ДНК-экспертиза мощей святых в Киево-Печерской лавре станет «актом сатанизма». Таким мнением в беседе с телеканалом «Звезда» поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что это акт сатанизма, который осуществляют одержимые люди. Их одержимость заключается в желании уничтожить русское православие, осквернять святыни Киево-Печерской лавры, издеваться над верующими. И все это организовано ими в дни Великого Поста, что подчеркивает безбожный характер, безбожную природу этих действий», - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что подобные вещи не должны оставаться безнаказанными и рано или поздно киевские власти обязательно за это ответят.

Кроме того, по словам Кипшидзе, объективно святыни Киева и Печерской лавры ничем не мешают украинским властям, поэтому все происходящее он расценивает исключительно как сатанинскую одержимость.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали захват пещер Киево-Печерской лавры с целью проведения инвентаризации, в рамках которой они планируют вскрыть раки с мощами святых и отправить их на ДНК-экспертизу.

#Украина #Киев #РПЦ #наш эксклюзив #Киево-Печерская Лавра
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