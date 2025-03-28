В РПЦ назвали «актом сатанизма» ДНК-экспертизу мощей в Киево-Печерской лавре

Планируемая ДНК-экспертиза мощей святых в Киево-Печерской лавре станет «актом сатанизма». Таким мнением в беседе с телеканалом «Звезда» поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что это акт сатанизма, который осуществляют одержимые люди. Их одержимость заключается в желании уничтожить русское православие, осквернять святыни Киево-Печерской лавры, издеваться над верующими. И все это организовано ими в дни Великого Поста, что подчеркивает безбожный характер, безбожную природу этих действий», - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что подобные вещи не должны оставаться безнаказанными и рано или поздно киевские власти обязательно за это ответят.

Кроме того, по словам Кипшидзе, объективно святыни Киева и Печерской лавры ничем не мешают украинским властям, поэтому все происходящее он расценивает исключительно как сатанинскую одержимость.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали захват пещер Киево-Печерской лавры с целью проведения инвентаризации, в рамках которой они планируют вскрыть раки с мощами святых и отправить их на ДНК-экспертизу.