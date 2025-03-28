На Украине хотят определить научную ценность мощей в Киево-Печерской лавре

Украинское Министерство культуры хочет определить «научную ценность» останков святых в Киево-Печерской лавре. Ведомство создало специальную комиссию, которая займется так называемой инвентаризацией мощей. Это следует из соответствующего приказа.

Согласно документу, который опубликовал адвокат обители протоиерей Никита Чекман, в комиссию вошли украинские профессора и научные сотрудники, занимающиеся анатомией человека, хирургией, биоморфологией и даже климатологией.

При этом братия лавры единогласно отказалась участвовать в работе комиссии.

Ранее в Русской православной церкви заявили «Звезде», что планируемая ДНК-экспертиза мощей святых в Киево-Печерской лавре станет «актом сатанизма». По словам представителя РПЦ, происходящее лишь подчеркивает безбожный характер тех, кто хочет уничтожить русское православие.

Напомним, утром в пещеры лавры, где хранятся мощи святых, ворвались полицейские и представители Минкульта. Затем они заменили замки на входах и опломбировали их.