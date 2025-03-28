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Украинские силовики начали захват пещер Киево-Печерской лавры

Полицейские вместе с представителями заповедника болгаркой взломали замки на входах в пещеры.
Сергей Лебедев 2025-03-28 11:27:25
© Фото: pravoslavie, Telegram © Видео: pravoslavie, Telegram

На Украине начался силовой захват Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Сегодня рано утром к святыне прибыло большое количество полицейских. Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«Представители заповедника при участии полицейских болгаркой взломали дверь, ведущую к Ближним пещерам, и проникли внутрь», - говорится в сообщении.

Также утверждается, что правоохранители смогли зайти и в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры. На место уже прибыла комиссия Министерства культуры Украины.

Напомним, православные христиане на Украине столкнулись с прессингом из-за нежелания официального Киева мириться с тем, что Украинская православная церковь связана с Московским патриархатом. На Украине в противовес канонической УПЦ была создана раскольническая ПЦУ, не признающая власть Москвы, и начался массовый процесс закрытия и передачи храмов и монастырей новой церковной структуре.

В начале октября 2023 года Совет по правам человека ООН во время слушаний по Украине заслушал видеозапись обращения митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. Он назвал ужасной ситуацию, в которой оказались верующие Украинской православной церкви.

Он призвал мировое сообщество остановить попрание прав на свободу вероисповедания на Украине и не допустить принятие украинским парламентом закона о запрете УПЦ на территории Украины.

#в стране и мире #Киев #Православие #УПЦ #лавра #гонение
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