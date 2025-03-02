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Орбан: знаменитостям платили миллионы, чтобы они ездили на Украину

Политик назвал небывалым коррупционным скандалом историю с распространением американских интересов через USAID.
Сергей Лебедев 2025-03-02 08:12:07
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Global Look Press

Западные знаменитости и звезды посещали Украину после начала специальной операции только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это, а получали за это миллионы евро или долларов», - сказал политик в эфире телеканала TV2.

Виктор Орбан также назвал небывалым коррупционным скандалом историю с распространением американских интересов через USAID (Агентство США по международному развитию). Именно оно, по некоторым данным, оплачивало поездки звезд на Украину.

Недавно секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что многие страны с большим опозданием поняли всю суть работы USAID. Он выразил надежду на то, что в США началась «большая революция» по пересмотру деятельности организации.

По словам секретаря Совбеза, агентство является «вершиной айсберга», под которой находятся псевдогуманитарные неправительственные организации. Сергей Шойгу отметил, что цели, которые преследует USAID в разных странах, давно всем понятны. 

Напомним, ранее администрация Дональда Трампа приступила к реорганизации USAID, которая имела представительство более чем в ста странах мира. Планируется сократить штат сотрудников в организации на 97%.

#сша #usaid #Венгрия #Виктор Орбан #Звезды #знаменитости
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