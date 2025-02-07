Reuters: Белый дом планирует сократить штат USAID почти на 97%

Администрация президента США Дональда Трампа планирует оставить менее 300 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) из более чем 10 000 по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Так, штат сотрудников USAID сократится почти на 97%.

По данным новостного агентства, только 294 специалистам разрешат оставаться на своих рабочих местах, в числе которых 12 человек в африканском представительстве организации и восемь в азиатском.

Напомним, о начале процесса по закрытию Агентства объявил Илон Маск, который отвечает за эффективность работы правительства в команде Трампа. Он же и назвал USAID «преступной организацией» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов», ненавидящих США.

На новость о закрытии агентства США по международному развитию сразу же отреагировали в мире. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан поблагодарил Трампа за закрытие организации и раскрытие их «темного заговора».