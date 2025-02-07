МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Белый дом планирует сократить штат USAID почти на 97%

Из 10 000 сотрудников по всему миру только 294 останутся на своих рабочих местах.
Виктория Бокий 2025-02-07 03:30:11
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа планирует оставить менее 300 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) из более чем 10 000 по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Так, штат сотрудников USAID сократится почти на 97%.

По данным новостного агентства, только 294 специалистам разрешат оставаться на своих рабочих местах, в числе которых 12 человек в африканском представительстве организации и восемь в азиатском.

Напомним, о начале процесса по закрытию Агентства объявил Илон Маск, который отвечает за эффективность работы правительства в команде Трампа. Он же и назвал USAID «преступной организацией» и «змеиным гнездом радикально левых марксистов», ненавидящих США.

На новость о закрытии агентства США по международному развитию сразу же отреагировали в мире. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан поблагодарил Трампа за закрытие организации и раскрытие их «темного заговора».

#увольнение #сша #Белый дом #usaid #штат #Сотрудники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 