Шойгу: многие страны с опозданием поняли суть работы USAID

Суть работы Агентства США по международному развитию (USAID) приходит ко многим странам с большим опозданием. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он выразил надежду на то, что в Штатах началась «большая революция» по пересмотру всей деятельности организации.

По словам секретаря Совбеза, агентство является «вершиной айсберга», под которой находятся псевдогуманитарные неправительственные организации. Сергей Шойгу отметил, что цели, которые преследует USAID в разных странах, давно всем понятны.

«Там все цвета радуги, как в смысле ЛГБТ*, так и в смысле цветных революций присутствуют. И мы, понимая это, еще в 2012 году запретили деятельность этой организации на территории России», - добавил он.

Напомним, Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Казахстан. Сегодня он провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили двусторонние отношения, актуальные вызовы и угрозы безопасности, а также ситуацию в Сирии и Афганистане.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.