Появились кадры с выжившими после крушения батискафа в Египте россиянами

В Сети появились кадры с выжившими после крушения в Египте батискафа россиянами. Видеозапись опубликовала пресс-служба мухафазы Красное Море.

На кадрах видно, как пострадавшим туристам оказали первую помощь в одном из медучреждений Египта. Кроме того, на видеозаписи запечатлен губернатор мухафазы Амр Ханафи, который пришел навестить россиян и узнать об их самочувствии.

Напомним, 27 марта у берегов Хургады во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение батискаф «Синдбад». На его борту находились 45 россиян и члены экипажа. В результате происшествия погибли шестеро туристов. Еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.