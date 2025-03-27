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Появились кадры с выжившими после крушения батискафа в Египте россиянами

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли шесть человек, еще 21 получил травмы.
Глеб Владовский 2025-03-27 18:47:14
© Фото: Facebook* الصفحة-الرسمية-للبوابة-الالكترونية-لمحافظة-البحر-الاحمر © Видео: Facebook* الصفحة-الرسمية-للبوابة-الالكترونية-لمحافظة-البحر-الاحمر

В Сети появились кадры с выжившими после крушения в Египте батискафа россиянами. Видеозапись опубликовала пресс-служба мухафазы Красное Море.

На кадрах видно, как пострадавшим туристам оказали первую помощь в одном из медучреждений Египта. Кроме того, на видеозаписи запечатлен губернатор мухафазы Амр Ханафи, который пришел навестить россиян и узнать об их самочувствии.

Напомним, 27 марта у берегов Хургады во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение батискаф «Синдбад». На его борту находились 45 россиян и члены экипажа. В результате происшествия погибли шестеро туристов. Еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Египет #пострадавшие #батискаф #российские туристы
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