Число погибших при крушении батискафа у берегов Хургады выросло до шести

Количество россиян, погибших при крушении батискафа у берегов Хургады, выросло до шести человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные издания Al Masry Al Youm.

«По данным издания Al Masry Al Youm, по состоянию на 14.00 известно о гибели шести человек», - говорится в сообщении.

Также на данный момент известно, что пострадали девять человек, из которых четверо находятся в критическом состоянии.

Всего на борту батискафа «Синдбад», который потерпел крушение 27 марта у берегов Хургады во время экскурсии к коралловому рифу, находились 45 человек, а также члены экипажа. Все пассажиры были клинтами туроператора «Библио-Глобус».

На месте продолжают работу сотрудники генконсульства РФ.