Число пострадавших при крушении батискафа в Хургаде выросло до 21

Количество пострадавших в результате крушения батискафа «Синдбад» в Хургаде увеличилось до 21. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», - рассказал источник агентству.

Также за медпомощью обратились три гражданина Египта, столько же граждан Индии и еще один пассажир, личность которого пока не установлена.

Ранее сообщалось о том, что погибли шесть человек, а пострадали девять. При этом еще пятерых на тот момент не извлекли из батискафа.

«Синдбад» затонул 27 марта во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находились 45 россиян и члены экипажа. Все пассажиры были клиентами туроператора «Библио-Глобус».