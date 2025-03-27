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Число пострадавших при крушении батискафа в Хургаде выросло до 21

В том числе медицинская помощь понадобилась 14 россиянам.
Константин Денисов 2025-03-27 16:57:57
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Количество пострадавших в результате крушения батискафа «Синдбад» в Хургаде увеличилось до 21. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», - рассказал источник агентству.

Также за медпомощью обратились три гражданина Египта, столько же граждан Индии и еще один пассажир, личность которого пока не установлена.

Ранее сообщалось о том, что погибли шесть человек, а пострадали девять. При этом еще пятерых на тот момент не извлекли из батискафа.

«Синдбад» затонул 27 марта во время экскурсии к коралловому рифу. На борту находились 45 россиян и члены экипажа. Все пассажиры были клиентами туроператора «Библио-Глобус».

#в стране и мире #Египет #хургада #батискаф #российские туристы
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