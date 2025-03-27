Посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в страну назначения. Соответствующую информацию сообщил источник ТАСС.

«Посол прибыл в США», - сказал он.

В воскресенье 23 марта сообщалось о том, что Дарчиев отправится в США на следующей неделе. В среду 26 марта источник «Звезды» рассказал, что в этот день дипломат уедет из России к месту службы.

Напомним, указом президента России Владимира Путина от 6 марта Александр Дарчиев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в США. В МИД он руководил Департаментом Северной Атлантики.

Его предшественником был Анатолий Антонов, который руководил российским дипломатическим представительством в Соединенных Штатах с 2017 по 2024 год.