МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон

Президент Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом в Вашингтоне.
Марина Крижановская 2025-03-27 00:51:02
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в страну назначения. Соответствующую информацию сообщил источник ТАСС.

«Посол прибыл в США», - сказал он.

В воскресенье 23 марта сообщалось о том, что Дарчиев отправится в США на следующей неделе. В среду 26 марта источник «Звезды» рассказал, что в этот день дипломат уедет из России к месту службы.

Напомним, указом президента России Владимира Путина от 6 марта Александр Дарчиев назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в США. В МИД он руководил Департаментом Северной Атлантики.

Его предшественником был Анатолий Антонов, который руководил российским дипломатическим представительством в Соединенных Штатах с 2017 по 2024 год.

#в стране и мире #дипломатия #посол рф в сша #Александр Дарчиев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 