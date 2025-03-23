Посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

Российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе посол направляется в Вашингтон», - сказал информагентству дипломатический источник.

6 марта президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США.

Договоренность обеспечить скорое назначение послов РФ и США была достигнута на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 фераля.

Напомним, что предыдущим российским послом в США был Анатолий Антонов, который сложил полномочия в октябре 2024 года.