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Посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

В начале марта российский лидер Владимир Путин назначил Дарчиева послом РФ в Соединенных Штатах.
Виктория Бокий 2025-03-23 13:32:07
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе посол направляется в Вашингтон», - сказал информагентству дипломатический источник.

6 марта президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США.

Договоренность обеспечить скорое назначение послов РФ и США была достигнута на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 фераля.

Напомним, что предыдущим российским послом в США был Анатолий Антонов, который сложил полномочия в октябре 2024 года.

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