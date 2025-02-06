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Во Львовской области военкомы избили мужчину и отняли у него велосипед

На видео военные повалили мужчину на землю, избили и отправили в автобус.
Владимир Рубанов 2025-02-06 00:50:10
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency, Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) во Львовской области Украины избили мужчину ногами, отняли у него велосипед и заставили идти в автобус. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Страна.ua».

На видео военные повалили мужчину на землю и забрали у него велосипед. Потом один из них ударил этого человека ногой.

До этого в Одессе другой военнообязанный двое суток сидел в автомобиле на парковке и отказывался выйти к военкомам. Потом его все-таки забрали сначала в больницу, а потом в ТЦК.

Скандалы вокруг силовой мобилизации и гибели людей в военкоматах на Украине происходят регулярно. Например, в январе во Львовской области нашли мужчину лежащим в крови без сознания после побоев от сотрудников местного ТЦК.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о продлении до 9 мая введенных в феврале 2022 года военного положения и мобилизации на Украине. 18 мая 2024 года правила мобилизации были ужесточены.

#Украина #одесса #Владимир Зеленский #Львовская область #мобилизация #уклонисты #тцк
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