Во Львовской области военкомы избили мужчину и отняли у него велосипед

Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) во Львовской области Украины избили мужчину ногами, отняли у него велосипед и заставили идти в автобус. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «Страна.ua».

На видео военные повалили мужчину на землю и забрали у него велосипед. Потом один из них ударил этого человека ногой.

До этого в Одессе другой военнообязанный двое суток сидел в автомобиле на парковке и отказывался выйти к военкомам. Потом его все-таки забрали сначала в больницу, а потом в ТЦК.

Скандалы вокруг силовой мобилизации и гибели людей в военкоматах на Украине происходят регулярно. Например, в январе во Львовской области нашли мужчину лежащим в крови без сознания после побоев от сотрудников местного ТЦК.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о продлении до 9 мая введенных в феврале 2022 года военного положения и мобилизации на Украине. 18 мая 2024 года правила мобилизации были ужесточены.