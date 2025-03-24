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За сутки в секторе Газа погиб 51 житель во время новых атак Израиля

Под удар попал госпиталь «Насер» на юге сектора Газа, там был один из членов политбюро ХАМАС.
Марина Крижановская 2025-03-24 02:51:04
© Фото: IMAGOOmar Ashtawy apaimages Global Look Press

В прошедшее воскресенье, 23 марта, в секторе Газа погиб 51 человек во время обстрелов израильской армии.

Согласно данным телеканала Al Jazeera, удары наносились с воздуха авиацией и артиллерией на земле, также в ход пошло и стрелковое оружие. Уточняется, что ударам подвергся медицинский комплекс «Насер», расположенный в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Администрация госпиталя заявила, что полностью выведено из строя хирургическое отделение.

Другой телеканал Al Araby уточнил, что во время атак погиб один из членов политбюро ХАМАС Исмаил Бархум, он находился в медкомплексе, где ему оказывали помощь.

Также во время боевых действий убиты еще четверо человек, в том числе другой член политбюро радикального палестинского движения Салах Аль-Бардавиль и его супруга.

Напомним, 21 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в южной части анклава главу военной разведки ХАМАС Усаму Табаша, который занимал разные руководящие должности и отвечал за планирование и координацию атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года. Также его назвали «важным источником оперативных знаний» для палестинского движения.

За несколько дней до этого, 18 марта, израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся массированные удары. Таким образом, прервался установленный 19 января 2025 года режим прекращения огня. Власти Израиля пояснили, что причиной этому стал отказ ХАМАС от предложенного США плана, который озвучил спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и посредники.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #погибли люди
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