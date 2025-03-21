МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия Израиля уничтожила главу военной разведки ХАМАС на юге Газы

Усама Табаш был главой подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС, говорится в заявлении.
Владимир Рубанов 2025-03-21 21:14:17
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша. Об этом говорится в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля провели совместную операцию и ликвидировали Усаму Табаша, который был главой военной разведки и подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС», - говорится в заявлении.

По израильским данным, Табаш был «важным источником оперативных знаний» для ХАМАС и занимал разные руководящие должности. Военные добавили, что он отвечал за планирование и координацию атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. До этого истекла первая фаза перемирия, а вторая не наступила, поскольку стороны не договорились о дальнейших действиях.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #военная операция #палестино-израильский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 