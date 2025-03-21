Армия Израиля уничтожила главу военной разведки ХАМАС на юге Газы

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы военной разведки ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша. Об этом говорится в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля провели совместную операцию и ликвидировали Усаму Табаша, который был главой военной разведки и подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС», - говорится в заявлении.

По израильским данным, Табаш был «важным источником оперативных знаний» для ХАМАС и занимал разные руководящие должности. Военные добавили, что он отвечал за планирование и координацию атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. До этого истекла первая фаза перемирия, а вторая не наступила, поскольку стороны не договорились о дальнейших действиях.