МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб после удара по сектору Газа

В результате недавно возобновившихся ударов по сектору Газа погиб член политбюро ХАМАС и его супруга.
Дарья Ситникова 2025-03-23 04:51:14
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Член политбюро ХАМАС Аль-Бардавиль и его супруга погибли в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Aqsa.

«Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса», - сообщил телеканал.

Ранее власти Израиля сообщили о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о массированных авианалетах на цели ХАМАС. Они бьют по застроенным районам, школам, убежищам и лагерям для перемещенных лиц. За время возобновленных боевых действий уже погибло более 400 палестинцев, также больше 500 ранены.

В четверг ЦАХАЛ приступила к наземной операции в северной части сектора Газа. Войска уничтожили ряд объектов, как сообщается, «террористической инфраструктуры». Известно, что операции одновременно проводятся в северной и центральной частях Газы.

Напомним, режим перемирия действовал в секторе Газа с 19 января по 1 марта. Израиль и ХАМАС ранее договорились на этот период прекратить все боевые действия и обменяться заложниками.

За шесть недель на свободу вышли 30 живых заложников ХАМАС, также движение выдало тела восьми погибших. В обмен на них Израиль освободил из тюрем около 1,7 тысяч палестинских заключенных. В руках ХАМАС осталось 59 заложников.

Позже ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки освобождения палестинских заключенных.

ХАМАС назвали три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Это проведение обмена пленными, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии, что агрессия не повторится.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #наземная операция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 