Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб после удара по сектору Газа

Член политбюро ХАМАС Аль-Бардавиль и его супруга погибли в результате израильского удара в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Aqsa.

«Погиб член политбюро движения ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга в результате бомбардировки оккупантов на западе Хан-Юниса», - сообщил телеканал.

Ранее власти Израиля сообщили о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о массированных авианалетах на цели ХАМАС. Они бьют по застроенным районам, школам, убежищам и лагерям для перемещенных лиц. За время возобновленных боевых действий уже погибло более 400 палестинцев, также больше 500 ранены.

В четверг ЦАХАЛ приступила к наземной операции в северной части сектора Газа. Войска уничтожили ряд объектов, как сообщается, «террористической инфраструктуры». Известно, что операции одновременно проводятся в северной и центральной частях Газы.

Напомним, режим перемирия действовал в секторе Газа с 19 января по 1 марта. Израиль и ХАМАС ранее договорились на этот период прекратить все боевые действия и обменяться заложниками.

За шесть недель на свободу вышли 30 живых заложников ХАМАС, также движение выдало тела восьми погибших. В обмен на них Израиль освободил из тюрем около 1,7 тысяч палестинских заключенных. В руках ХАМАС осталось 59 заложников.

Позже ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки освобождения палестинских заключенных.

ХАМАС назвали три условия для начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Это проведение обмена пленными, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии, что агрессия не повторится.