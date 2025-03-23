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В Стамбуле требуют арестовать 61 человека по делу Имамоглу

Сегодня стамбульский суд приступил к допросу мэра города.
Виктория Бокий 2025-03-23 09:50:52
© Фото: Zakariya Yahya Keystone Press Agency Globallookpress

Прокуратура Стамбула требует ареста 61 человека по делу о коррупции и связях с террористами. Основным фигурантом этого дела является мэр города Экрем Имамоглу. Об этом передает телеканал Halk TV.

Сообщается, что в воскресенье, 23 марта, стамбульский суд приступил к допросу Имамоглу. Ранее он отверг выдвинутые в его адрес обвинения.

Городская прокуратура настаивает на том, чтобы его мерой пресечения был арест. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что вместе с мэром Стамбула в зале суда находятся его жена, сын и глава оппозиционной Народно-республиканской партии в Турции Оэгюр Озель.

Ранее правоохранители задержали Экрема Имамоглу по подозрению во взяточничестве и коррупции. После его задержания в Турции вспыхнули протесты. Местная полиция задержала 343 участника протестов.

#в стране и мире #Турция #арест #Экрем Имамоглу #мэр стамбула
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