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Прокуратура Турции попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Ранее задержанный оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу категорически отверг все обвинения в коррупции и взяточничестве.
Ян Брацкий 2025-03-23 03:42:20
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Global Look Press

Прокуратура Турции просит суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делам о коррупции и терроризме, сообщает CNN Turk. На данный момент решения по данному ходатайству не принято.

Об аресте оппозиционного мэра Стамбула стало известно в минувшую среду. Имамоглу подозревают во взяточничестве и коррупции. Вместе с мэром Стамбула задержаны около 100 подозреваемых. В доме Имамоглу провели обыски.

Ранее задержанный чиновник отверг все обвинения в свой адрес. Со среды на улицах крупных турецких городов не утихают акции протеста в поддержку оппозиционного политика. Люди требуют освободить мэра Стамбула, вступают в стычки с полицией.

Силовики применяют водометы и перцовый газ для разгона митингующих. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые попытки улицы оказывать давление на власти давно ушли в прошлое.

#Турция #стамбул #арест #суд #Прокуратура #мэр #Экрем Имамоглу
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