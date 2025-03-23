Прокуратура Турции попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Прокуратура Турции просит суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делам о коррупции и терроризме, сообщает CNN Turk. На данный момент решения по данному ходатайству не принято.

Об аресте оппозиционного мэра Стамбула стало известно в минувшую среду. Имамоглу подозревают во взяточничестве и коррупции. Вместе с мэром Стамбула задержаны около 100 подозреваемых. В доме Имамоглу провели обыски.

Ранее задержанный чиновник отверг все обвинения в свой адрес. Со среды на улицах крупных турецких городов не утихают акции протеста в поддержку оппозиционного политика. Люди требуют освободить мэра Стамбула, вступают в стычки с полицией.

Силовики применяют водометы и перцовый газ для разгона митингующих. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые попытки улицы оказывать давление на власти давно ушли в прошлое.