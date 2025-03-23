Серия мощных взрывов прогремела в Киеве

В Киеве и его окрестностях гремят мощные взрывы. Все происходит на фоне воздушной тревоги, объявленной ранее.

«Киев и окрестности - серия взрывов», - говорится в публикации Telegram-канала ТСН.

В минувший вторник состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В числе прочего, стороны договорились о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Владимир Зеленский поддержал принятое решение, но уже через несколько часов ВСУ атаковали ударными беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. На месте вспыхнул сильный пожар.

Затем отступающие из Курской области боевики подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». До начала 2025 года через нее поставляли газ для европейских потребителей транзитом через Украину.

В Кремле назвали подобные шаги киевского режима попыткой сорвать мирные инициативы Трампа. Кроме того, власти в Киеве демонстрируют свою полную недоговороспособность, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне предупредила, что Россия оставляет за собой право симметричного ответа в случае, если Украина не откажется от подобных ударов.