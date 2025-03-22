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МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Захарова отметила, что данными атаками Киев демонстрирует «полную недоговоренноспособность» и отсутствие стремления к достижению мира.
Ирина Егорова 2025-03-22 14:28:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в случае, если Украина продолжит деструктивную линию в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области», - уточнила она.

Помимо этого зафиксированы прилеты дронов ВСУ на социальные учреждения и жилые дома, добавила Захарова.

По ее словам, данными атаками Киев демонстрирует «полную недоговоренноспособность» и отсутствие стремления к достижению мира. Напомним, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа, была достигнута договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Киев данную идею, «казалось бы поддержал», сообщает МИД РФ.

Напомним, что накануне украинские националисты подорвали газораспределительную станцию «Суджа», через которую российский газ идет в Европу. А атаку по российскому объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае Украина совершила преднамеренно, сообщили в Минобороны России.

#Украина #Мария Захарова #МИД РФ #ответ #атака #энергообъекты
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