Al Hadath: США нанесли удары по складам оружия в столице Йемена

Вооруженные силы США нанесли серию ударов с воздуха по складам оружия хуситов из движения «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане. Об этом сообщил телеканал телеканал Al Hadath.
ВВС США атаковали столицу Йемена, которая находится под контролем хуситов, сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что авиация США нанесла три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене.
С свою очередь хуситы заявили об атаке на аэропорт «Бен-Гурион» и об очередной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море.
Американские удары в позициям хуситов в Йемене активизировались после указания Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение вооруженным силам. Глава Белого дома обвинил мятежное движение в пиратстве, насилии и терроризме против американских и других кораблей.
В ответ на это представители «Ансар Аллах» пообещали ответить Вашингтону «эскалацией на эскалацию».
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