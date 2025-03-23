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Al Hadath: США нанесли удары по складам оружия в столице Йемена

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Владимир Рубанов 2025-03-23 22:53:15
© Фото: Telegram/U_S_CENTCOM

Вооруженные силы США нанесли серию ударов с воздуха по складам оружия хуситов из движения «Ансар Аллах» в йеменской столице Сане. Об этом сообщил телеканал телеканал Al Hadath.

ВВС США атаковали столицу Йемена, которая находится под контролем хуситов, сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что авиация США нанесла три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене.

С свою очередь хуситы заявили об атаке на аэропорт «Бен-Гурион» и об очередной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море.

Американские удары в позициям хуситов в Йемене активизировались после указания Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение вооруженным силам. Глава Белого дома обвинил мятежное движение в пиратстве, насилии и терроризме против американских и других кораблей.

В ответ на это представители «Ансар Аллах» пообещали ответить Вашингтону «эскалацией на эскалацию».

#сша #ВВС США #Йемен #Хуситы #военная операция #сана #Ансар Аллах
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