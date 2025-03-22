Хуситы заявили об атаке на аэропорт «Бен-Гурион» и пообещали новые удары

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар баллистической гиперзвуковой ракетой по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.

«Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2"», - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в социальной сети Х.

Кроме того, хуситы напомнили, что их вооруженные формирования провели серию атак против военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman.

Противостояние йеменских хуситов и Израиля возобновилось на прошлой неделе, когда США начали наносить удары по Йемену. Лидер повстанцев Абдель Мали аль-Хуси предупредил, что возобновит атаки на израильские суда в Красном и Аравийском морях, пока Тель-Авив не прекратит блокаду сектора Газа.

Между тем, эксперты полагают, что очередная эскалация в регионе может спровоцировать прямой вооруженный конфликт Израиля с Ираном. Такое развитие событий не исключает политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Напомним, ранее ЦАХАЛ возобновил военные действия против палестинского движения ХАМАС в Газе. Власти страны заявили, что это стало ответом на отказ палестинцев освободить всех заложников и принять план США по продолжению перемирия.