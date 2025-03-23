Al Masirah: авиация США нанесла удары по аэропорту Ходейда в Йемене

Авиация США нанесла три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

Напомним, 15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет терпеть нападения хуситов на американские торговые суда и приказал Пентагону начать военные действия против них, атаковав Йемен.

В целях защиты американских интересов и свободы судоходства в ближневосточном регионе Соединенные Штаты начали серию операций из точечных ударов по целям хуситов на всей территории Йемена.

В ответ на это, представители военно-политического движения «Ансар Аллах» пообещали ответить Америке «эскалацией на эскалацию». Они атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, применив 18 баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА.

«Агрессия, направленная против жилых кварталов в столице Йемена Сане, является вероломным и преступным актом. Она не останется без ответа - наши вооруженные силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию», - заявили хуситы.

В ночь на 22 марта сообщалось, что представители военно-политического движения «Ансар Аллах», предупредив авиакомпании, заявили об атаке на аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве и нанесли удар баллистической гиперзвуковой ракетой. Они пообещали продолжить свои атаки на воздушную гавань.