В Турции арестовали мэра Стамбула Имамоглу

В Стамбуле суд избрал меру пресечения для мэра города Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции. Чиновника и еще 18 человек, проходящих по уголовному делу, арестовали на время проведения следствия. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«После разбирательств в полиции подозреваемые были направлены в суд в Чаглаяне. Суд вынес решение об аресте президента Имамоглу», - говорится в публикации.

Еще девятерых фигурантов уголовного дела освободили под подписку о невыезде. В данный момент продолжается допрос остальных подозреваемых.

Напомним, ранее Экрем Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. Сторонники политика называют дело политическими.