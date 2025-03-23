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В Турции арестовали мэра Стамбула Имамоглу

Также меру пресечения избрали еще 18 фигурантам уголовного дела.
Сергей Лебедев 2025-03-23 11:04:45
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Стамбуле суд избрал меру пресечения для мэра города Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции. Чиновника и еще 18 человек, проходящих по уголовному делу, арестовали на время проведения следствия. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«После разбирательств в полиции подозреваемые были направлены в суд в Чаглаяне. Суд вынес решение об аресте президента Имамоглу», - говорится в публикации.

Еще девятерых фигурантов уголовного дела освободили под подписку о невыезде. В данный момент продолжается допрос остальных подозреваемых.

Напомним, ранее Экрем Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. Сторонники политика называют дело политическими.

#Турция #стамбул #Уголовное дело #мера пресечения #Экрем Имамоглу
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