Имамоглу временно отстранили от обязанностей мэра Стамбула

МВД Турции временно отстранило арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и двух глав муниципалитетов от их должностей. Об этом говорится в заявлении министерства. Чиновников обвиняют во взяточничестве и нарушениях при проведении тендеров.

Ранее суд избрал меру пресечения для Имамоглу. Его и еще 18 человек арестовали на время следствия. Девятерых фигурантов освободили под подписку о невыезде.

Мэра Стамбула задержали 19 марта по делу о коррупции. Он заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Имамоглу считают главным политическим оппонентом Эрдогана.

Против него ведутся два расследования. Чиновника обвиняют в руководстве преступной группировкой, которая занималась вымогательством, мошенничеством и коррупцией.

Второе обвинение включает формулировки «пособничество вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров», «взяточничество».

Всего в делах о коррупции и терроризме фигурирует 92 человека. В Турции после ареста Имамоглу проходят массовые акции протеста.