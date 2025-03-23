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Имамоглу временно отстранили от обязанностей мэра Стамбула

Ранее суд избрал меру пресечения для Имамоглу. Его арестовали на время следствия.
Владимир Рубанов 2025-03-23 17:35:23
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency, Global Look Press

МВД Турции временно отстранило арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и двух глав муниципалитетов от их должностей. Об этом говорится в заявлении министерства. Чиновников обвиняют во взяточничестве и нарушениях при проведении тендеров.

Ранее суд избрал меру пресечения для Имамоглу. Его и еще 18 человек арестовали на время следствия. Девятерых фигурантов освободили под подписку о невыезде.

Мэра Стамбула задержали 19 марта по делу о коррупции. Он заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Имамоглу считают главным политическим оппонентом Эрдогана.

Против него ведутся два расследования. Чиновника обвиняют в руководстве преступной группировкой, которая занималась вымогательством, мошенничеством и коррупцией.

Второе обвинение включает формулировки «пособничество вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров», «взяточничество».

Всего в делах о коррупции и терроризме фигурирует 92 человека. В Турции после ареста Имамоглу проходят массовые акции протеста.

#Турция #протесты #оппозиция #Реджеп Тайип Эрдоган #стамбул #Задержание #арест #следствие #взяточничество #Экрем Имамоглу
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