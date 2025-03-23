В Ростове-на-Дону и трех районах области после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону и еще в трех районах области на местах падения украинских дронов ввели режим ЧС. Он будет действовать до устранения последствий атаки националистов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, в пятницу вечером в региональном центре из-за вражеского беспилотника были повреждены 16 квартир в многоэтажке на улице Горсоветской. Также ранения получили два человека.

«К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим окажут материальную помощь», - уточнил Юрий Слюсарь.

Кроме того, врио губернатора сообщил о погибшем жителе Москвы, который ехал домой из Краснодарского края через Ростовскую область. Ночью на трассе в его машину попал дрон.