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В Ростове-на-Дону и трех районах области после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Ночью один из дронов попал в машину с жителем Москвы, который ехал домой из Краснодарского края.
Сергей Лебедев 2025-03-23 16:22:38
© Фото: Yuri_Slusar, Telegram

В Ростове-на-Дону и еще в трех районах области на местах падения украинских дронов ввели режим ЧС. Он будет действовать до устранения последствий атаки националистов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, в пятницу вечером в региональном центре из-за вражеского беспилотника были повреждены 16 квартир в многоэтажке на улице Горсоветской. Также ранения получили два человека.

«К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим окажут материальную помощь», - уточнил Юрий Слюсарь.

Кроме того, врио губернатора сообщил о погибшем жителе Москвы, который ехал домой из Краснодарского края через Ростовскую область. Ночью на трассе в его машину попал дрон.

#беспилотник #бпла #дрон #Ростов-на-Дону #Юрий Слюсарь #губернатор
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