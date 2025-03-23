Число поврежденных квартир после атаки БПЛА в Ростове выросло до 16

Число квартир, которые пострадали после атаки украинского беспилотника в Ростове-на-Дону в пятницу, выросло до 16. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

21 марта из-за атаки БПЛА произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49 в Ростове-на-Дону. Беспилотник взорвался на высоте 17-го этажа. Есть несколько пострадавших: два человека госпитализированы.

По информации Скрябина, был проведен осмотр поврежденных квартир в доме. По его словам, «выбиты стекла и рамы на нескольких этажах».

Мэр добавил, что в пострадавших квартирах завершили установку теплового контура, также выполнили обмеры и направили размеры для изготовления оконных блоков. Кроме того, по данным квартирам составлены акты утраченного имущества.

Известно, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников. 12 дронов сбили над территорией Воронежской области, 11 БПЛА перехватили в небе над Белгородской областью и шесть - над Ростовской областью. Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ и один беспилотник - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.