Слюсарь: в Ростове двое пострадали после удара БПЛА по многоэтажке

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ростове после попадания украинского беспилотника.
О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его информации, инцидент произошел в Пролетарском районе города по улице Горсоветской, 49/1. Взрыв прогремел в районе 17 этажа жилой высотки.
Слюсарь добавил, что в городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку националистов киевского режима.
Ударные дроны уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.
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