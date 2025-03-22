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Слюсарь: в Ростове двое пострадали после удара БПЛА по многоэтажке

Взрыв произошел на уровне 17 этажа, информация о происшествии уточняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ян Брацкий 2025-03-22 00:24:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ростове после попадания украинского беспилотника.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его информации, инцидент произошел в Пролетарском районе города по улице Горсоветской, 49/1. Взрыв прогремел в районе 17 этажа жилой высотки.

Слюсарь добавил, что в городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку националистов киевского режима.

Ударные дроны уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

#взрыв #бпла #Ростов #Скорая помощь #Слюсарь
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