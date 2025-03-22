Слюсарь: в Ростове двое пострадали после удара БПЛА по многоэтажке

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Ростове после попадания украинского беспилотника.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его информации, инцидент произошел в Пролетарском районе города по улице Горсоветской, 49/1. Взрыв прогремел в районе 17 этажа жилой высотки.

Слюсарь добавил, что в городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку националистов киевского режима.

Ударные дроны уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.