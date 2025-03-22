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Над Россией за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над акваторией Азовского моря.
2025-03-22 07:15:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью, с 21 на 22 марта, дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что 12 дронов сбили над территорией Воронежской области, 11 БПЛА перехватили в небе над Белгородской областью и шесть - над Ростовской областью.

«Четыре – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Астраханской области, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Курской и Самарской областей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ и один беспилотник - над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #бпла #ВСУ #дроны #средства пво
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