Над Россией за ночь сбили 47 украинских беспилотников

Минувшей ночью, с 21 на 22 марта, дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что 12 дронов сбили над территорией Воронежской области, 11 БПЛА перехватили в небе над Белгородской областью и шесть - над Ростовской областью.

«Четыре – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Астраханской области, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Курской и Самарской областей», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ и один беспилотник - над акваторией Азовского моря, добавили в Минобороны России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.