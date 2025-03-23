Папа римский впервые после госпитализации показался на публике

Папа римский Франциск впервые после продолжительной болезни показался перед верующими из окна больницы Джемелли в Риме. Его вывели на балкон на пятом этаже клинике, сегодня понтифика выписывают.

Площадь у медучреждения заполонили сотни верующих, перед появлением Папы Франциска они скандировали его имя. Понтифик поприветствовал толпу, поблагодарив всех и благословив верующих. После его проводили аплодисментами.

«Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец», - сказа Папа римский.

Всего на свежем воздухе он пробыл примерно три минуты, спустя 10 минут он уехал в свою резиденцию в Доме Святой Марфы. Это первое появление Папы римского на публике после госпитализации 14 февраля, до этого пресс-служба Святого Престола только показывала фотографию выздоравливающего понтифика - на ней он сидел вполоборота к фотографу.

Напомним, Папа римский Франциск лечился после двусторонней пневмонии и бронхиальной астмы. По словам медиков, он полностью оправился от воспаления легких, однако ему еще требуются два месяца на восстановление.