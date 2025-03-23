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Петр Павел заявил, что ВСУ не имели шансов на победу уже в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел назвал необходимой поддержку Украины, чтобы киевский режим не потерял новые территории.
Ян Брацкий 2025-03-23 01:24:02
© Фото: Минобороны России

Украина не имела предпосылок к победе перед началом контрнаступления в 2023 году. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. Он завершает украинское турне и сейчас находится в Киеве. До этого Павел посетил Одессу.

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», - заявил Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

При этом Павел выступил за продолжение помощи киевскому режиму, чтобы он не потерял другие территории, которые пока находятся под его контролем.

Напомним, украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Спустя три месяца стало очевидно, что попытка киевского режима потерпела крах. ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.

Украинская армия недосчиталась огромного количества западной бронетехники: немецкие танки Leopard, французские АМХ, британский Challenger 2 и американские Bradley.

По данным на начало декабря 2023 года, украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек.

Ранее чешский президент призвал Украину реалистично смотреть на ее конфликт с Россией и назвал вероятным вариантом его завершения признание Киевом утраты части своих территорий. Еще год назад Петр Павел констатировал усталость мирового сообщества от украинского конфликта, требуя учесть этот факт.

#Украина #ВСУ #чехия #контрнаступление #Петр Павел
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