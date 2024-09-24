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Президент Чехии призвал Украину смириться с фактом утраты территорий

Киевские власти должны принять факт того, что утраченные украинские территории могут на определенное время остаться под контролем России, заявил президент Чехии.
Марина Крижановская 2024-09-24 05:34:21
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress

Чешский президент Петр Павел призвал Украину реалистично смотреть на ее конфликт с Россией и заявил, что наиболее вероятным вариантом его завершения будет признание Киевом частично утраченных территорий.

В интервью The New York Times Петр Павел - бывший генерал НАТО, открыто поддерживавший Украину - подчеркнул, что такой процесс может продолжаться довольно длительное время.

«Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Это временное явление» может длиться годами», - сообщил он газете.

Кроме того, чешский лидер акцентировал внимание на усталости мирового сообщества от украинского конфликта, требуя учесть этот факт.

В конце июня президент РФ Владимир Путин озвучил способ достичь мира на Украине. По его словам, суть мирных инициатив сводится к закреплению за ней внеблокового и безъядерного статуса, выводу ВСУ с территории новых российских регионов и снятию с Москвы санкций.

#Россия #Украина #чехия #Петр Павел #киевские власти #контроль над территориями
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