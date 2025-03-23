В РФС считают заявления о возвращении России в FIFA фантазиями

Заявления аргентинского журналиста Науэля Ланзона со ссылкой на якобы президента FIFA Джанни Инфантино о планах на возвращение российской сборной к международным соревнованиям - пока что просто фантазии, считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

По его словам, суждения журналиста можно назвать пустыми разговорами, пока ни о каком возвращении и о его сроках речи быть не может. Однако эксперт выразил надежду, что сборная все-таки будет рано или поздно выступать на международной арене.

«Вернется, да, но не в ближайшее время», - добавил Колосков.

Новому президенту МОК Кирсти Ковентри, например, можно верить, уточнил эксперт, потому что это ее прямая речь, а «то, что говорит аргентинский журналист, это комментировать не стоит».

«Вот как только будет подписан договор, соглашение, тогда пойдет речь о конкретных сроках возвращения. До этого все остальное — это фантазии», — добавил он.

Напомним, что недавно избранный президент МОК, бывшая двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов. Вопрос возвращения России к зимним Играм 2026 года, по словам главы МОК, будет обсуждаться с рабочей группой.