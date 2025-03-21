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Глава МОК начнет переговоры о возможном возвращении РФ на Олимпиаду

Ковентри выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтов.
Владимир Рубанов 2025-03-21 21:52:48
© Фото: Cao Can XinHua, Global Look Press

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила Sky News, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов.

На 144-й сессии МОК Ковентри была избрана новым президентом. Она вступит в должность 24 июня.

Ковентри планирует создать рабочую группу для разработки правил и руководящих принципов для принятия решений при конфликтах. Она отметила, что в Африке тоже есть конфликты и эта проблема не исчезает.

Ковентри считает, что МОК должен обеспечивать безопасность спортсменов и защищать и поддерживать их. Она добавила, что важно обеспечить участие всех спортсменов.

На вопрос о возвращении России к зимним Играм 2026 года Ковентри ответила: «Мы обсудим это с рабочей группой».

МОК пока рекомендовал допускать россиян только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли такие решения.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, завоевав одно серебро. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

#Спорт #Олимпиада #МОК #отстранение #Спортсмены #международный олимпийский комитет #кирсти ковентри
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