Lateralweb: FIFA начала процесс возвращения России на международную арену

Международная федерация футбола (FIFA), предположительно, начала процесс возвращения сборной России по футболу на международную арену. Об этом заявил аргентинский журналист Науэль Ланзон в издании Lateralweb.

В своей колонке он пишет, что президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны», намекая на возможную открытость в отношении России.

«Тон и содержание недавних заявлений Инфантино позволяют предположить, что закладывается основа для возможного возвращения российского футбола на международную арену в соответствии с дипломатическими изменениями в США», - пишет журналист Ланзон.

Журналист считает, что на это также повлиял недавний визит главы FIFA в Белый дом, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Также глава FIFA не исключил вероятности создать условия для восстановления участия России в больших турнирах.

Напомним, официально Россия исключена из всех международных соревнований, как FIFA и UEFA (Союз европейских футбольный ассоциаций) с 2022 года.