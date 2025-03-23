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Lateralweb: FIFA начала процесс возвращения России на международную арену

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны», намекая на возможную открытость в отношении России.
Ирина Егорова 2025-03-23 07:07:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Международная федерация футбола (FIFA), предположительно, начала процесс возвращения сборной России по футболу на международную арену. Об этом заявил аргентинский журналист Науэль Ланзон в издании Lateralweb. 

В своей колонке он пишет, что президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны», намекая на возможную открытость в отношении России.

«Тон и содержание недавних заявлений Инфантино позволяют предположить, что закладывается основа для возможного возвращения российского футбола на международную арену в соответствии с дипломатическими изменениями в США», - пишет журналист Ланзон.

Журналист считает, что на это также повлиял недавний визит главы FIFA в Белый дом, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Также глава FIFA не исключил вероятности создать условия для восстановления участия России в больших турнирах.

Напомним, официально Россия исключена из всех международных соревнований, как FIFA и UEFA (Союз европейских футбольный ассоциаций) с 2022 года.

#Футбол #соревнования #FIFA #джанни инфантино #сборная России
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