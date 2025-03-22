СК: теракт в «Крокусе» организовали для дестабилизации обстановки в РФ

Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в России. К такому выводу пришло следствие на основании собранных доказательств. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», - говорится в заявлении.

Под стражей находятся 19 обвиняемых в теракте. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск. Среди них шестеро граждан стран Средней Азии, занимавшиеся организацией атаки. Именно они завербовали и обучали за границей четырех исполнителей нападения.

Напомним, трагедия в «Крокусе» произошла ровно год назад, 22 марта. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, более 500 получили ранения.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников говорил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а вербовщики исполнителей являлись членами группировки «Вилаят Хорасан»*.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.