МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: теракт в «Крокусе» организовали для дестабилизации обстановки в РФ

Сергей Лебедев 2025-03-22 09:26:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства для дестабилизации обстановки в России. К такому выводу пришло следствие на основании собранных доказательств. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», - говорится в заявлении.

Под стражей находятся 19 обвиняемых в теракте. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск. Среди них шестеро граждан стран Средней Азии, занимавшиеся организацией атаки. Именно они завербовали и обучали за границей четырех исполнителей нападения.

Напомним, трагедия в «Крокусе» произошла ровно год назад, 22 марта. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, более 500 получили ранения.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников говорил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а вербовщики исполнителей являлись членами группировки «Вилаят Хорасан»*.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Подмосковье #Теракт #атака #СК РФ #следствие #Крокус сити холл
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 