Официальный Киев согласился на проведение президентских выборов. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Они согласились на это. Выборы на Украине будут», - сообщил он в интервью известному журналисту Такеру Карлсону.

Тема выборов на Украине давно на повестке дня у американских чиновников. Ранее сообщалось о том, что они проводят тайные встречи с политическими оппонентами главы киевского режима.

По данным издания Politico, недавно на Украине прошли секретные переговоры американцев с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами из политической партии бывшего президента страны Петра Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

О необходимости проведения на Украине президентских выборов ранее заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Рассуждая о перспективах переизбрания на них Владимира Зеленского, американский лидер упомянул его невысокий рейтинг со стороны избирателей.

Согласно соцопросам, среди потенциальных кандидатов лидирует экс-главком ВСУ Валерий Залужный, на втором месте глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а Зеленский лишь замыкает тройку.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.