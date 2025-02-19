Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести выборы. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

«Иногда вам приходится проводить выборы», - подчеркнул Трамп.

Рассуждая о перспективах переизбрания Владимира Зеленского, американский лидер подчеркнул, что у того невысокий уровень доверия со стороны избирателей.

«Знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», - отметил Трамп.

Между тем, согласно результатам соцопросов на Украине, Владимир Зеленский занимает только третье место в рейтинге доверия с результатом в 40,8%. Лидирует экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют свыше 71% украинцев. На втором месте в рейтинге глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с результатом в 46,7% голосов.

О важности президентских выборов на Украине ранее заявляли и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что де-юре полномочия Зеленского закончены и это очевидная юридическая реальность, которую невозможно оспорить.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.