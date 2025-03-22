Около половины всех украинских беженцев в Великобритании лишились возможности найти новую работу, сообщает издание The Telegraph.

Кроме того, 22% и 26% украинцев признались, что их трудовые контракты и аренда жилья не были продлены. Четверть вынужденных переселенцев столкнулись с трудностями при попытке вновь снять квартиру, пишет Life.

Подавляющее большинство планируют повторно подавать заявку на продление визы, тогда как у 74% украинских беженцев она истекает до середины лета.

Ранее министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил о желании киевского режима добровольно вернуть соотечественников из-за границы. По его данным, за рубежом находятся около 25 миллионов украинцев.

Между тем, украинские беженцы начали массово переезжать в Германию из стран Центральной и Восточной Европы. По информации европейского статбюро, статусом временной защиты в ФРГ пользуются более 1,4 миллиона граждан Украины.