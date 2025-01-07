Киевский режим хочет без принудительных мер вернуть своих граждан, которые сейчас живут за границей. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов. По его словам, страну покинули около 20-25 миллионов украинцев.

«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хочу сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», - отметил чиновник.

Между тем, недавно стало известно, что страны Восточной Европы негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Об этом сообщала Служба внешней разведки России.

Согласно поступившим данным, Киев вскоре снизит возраст мобилизации до 18 лет. Именно с этим будет связано желание многих украинцев покинуть страну.