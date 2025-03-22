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Франция хочет применить самые мощные меры против пошлин США

Второго апреля США могут ужесточить тарифы касаемо европейского импорта. В свою очередь, страны ЕС раздумывают над использованием «антипринудительного инструмента».
Дарья Ситникова 2025-03-22 02:16:37
© Фото: Jens Kalaene ZB Global Look Press

Группа стран ЕС, включая Францию, предлагает применить самые мощные меры против экономического принуждения со стороны США, если те введут пошлины для давления на Брюссель. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США, если президент Дональд Трамп применит пошлины, чтобы заставить блок изменить политику», - сообщило агентство.

ЕС может использовать большой спектр мер, включая ограничение на торговлю и предоставление услуг, а также определенные права на интеллектуальную собственность. Помимо этого, Евросоюз планирует ограничить прямые иностранные инвестиции и доступ к госзакупкам.

Еврокомиссия ожидает конкретики по экономическим ограничениям, которые США должны сообщить 2 апреля, после этого ЕС возможно вернутся к планированным мерам.

Напомним, что после своей инаугурации Дональд Трамп потребовал от ЕС нарастить закупки нефти и газа у США. Иначе, по его словам, Соединенные Штаты введут пошлины на европейские товары. По словам американского лидера, торговый дефицит США с Евросоюзом составляет порядка 300 миллиардов долларов.

Ранее в ЕС уже заявляли о готовности соразмерно ответить на пошлины США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его мнению, объединение готово защищать свои ценности и интересы.

Как считают некоторые эксперты, если ЕС и США решат ввести запланированные условия, то между ними может произойти торговая война.

#Франция #сша #нефть #ЕС #газ #пошлины #дефицит
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