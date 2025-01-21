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Трамп пригрозил ЕС пошлинами в случае отказа закупки у США нефти и газа

По словам нового главы государства, дефицит США с Евросоюзом составляет порядка 300 миллиардов долларов.
Ирина Егорова 2025-01-21 11:50:37
© Фото: Jasper Colt, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поставил ЕС ультиматум - либо Европа наращивает закупки нефти и газа у США, либо США введут торговые пошлины.

По словам нового главы государства, дефицит США с Евросоюзом составляет порядка 300 миллиардов долларов.

«Мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть», - подчеркнул Трамп.

За первые сутки своей работы новый лидер США успел аннулировать 78 решений своего предшественника и подписать ряд важных указов. Так, он подписал документ о переоценке и перегруппировке американской помощи иностранным государствам, приостановив ее оказание на 90 дней.

Проведение «аудита» решений, которые напоследок принял Байден, вполне логично, считает первый заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова. Некоторые указы предыдущего президента были приняты назло преемнику и подставляли Трампа.

#Дональд Трамп #нефть #евросоюз #газ #Джо Байден #пошлины #указы
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