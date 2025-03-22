Эксперт назвал «Золотой купол» США проектом на несколько десятилетий

Разработка Соединенными Штатами системы противоракетной обороны «Золотой купол» потребует от страны сотен миллиардов долларов и нескольких десятков лет времени, реализовать его уже будут последователи нынешнего президента США Дональда Трампа.

Сам проект можно охарактеризовать как «стратегический замах», допустил в беседе со «Звездой» военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

«Программа - перспективная, на несколько десятилетий вперед. Это самый перспективный проект после рейгановской стратегической оборонной инициативы (1983-ий год - прим.ред.)», - сказал эксперт.

Специалист также обратил внимание на название будущей системы, которое содержит слово «золотой», что говорит о стремлении Трампа ко всему грандиозному.

«Название “Железный купол” показалось Трампу не столь грандиозным, не столь отвечающим той Америке, которая должна “стать снова великой”... Страсть Трампа ко всему “сверх”, самому-самому», - отметил Шкурлатов.

При этом он допустил, что как любой большой объект, эта программа не обойдется без коррупции и «отмывания средств».

Напомним, сегодня телеканал CNN писал о том, что Белый дом приказал не экономить на разработке нового противоракетного купола, который призван стать американской версией израильского «Железного купола». На данный момент проект находится на этапе концепции, четко определено только название.

Создание подобной системы защиты было анонсировано Трампом в январе этого года.