CNN: США экстренно ведут разработку системы ПРО Golden Dome

Белый дом США указал не экономить на разработке новой системы противоракетной обороны страны Golden Dome («Золотой купол»), несмотря на планы Пентагона по сокращению расходов. Производство ведется экстренно американскими военными, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что создание купола называют одним из приоритетов президента США Дональда Трампа в сфере обороны. Однако на данном этапе он находится на стадии концепции, определено только название, сообщают источники.

Разрабатываемая система ПРО призвана защитить США от баллистических и гиперзвуковых ракет. Предполагается, что Golden Dome станет аналогом израильского «Железного купола», но покроет всю территорию Соединенных Штатов, а не отдельные города.

Напомним, Трамп объявил о намерении создать систему ПРО США, полностью произведенную на территории страны, в ходе заседания конгресса в начале марта. Американский лидер отметил, что нацелен на создание «самой мощной армии будущего».