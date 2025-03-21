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Буданова* объявили в розыск по делу об атаках БПЛА по регионам России

Главе ГУР, а также Николаю Олещуку и Алексею Неижпапе предъявлены обвинения.
Сергей Лебедев 2025-03-21 09:33:48
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, командующего военно-морскими силами страны Алексея Неижпапу и бывшего командующего воздушными силами Николая Олещука объявили в розыск за организацию атак на российские регионы, в том числе на Курскую область, при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Им заочно предъявлено обвинение, и они объявлены в розыск», - отметили в ведомстве.

Напомним, еще в октябре 2023 года СК России заочно предъявил обвинения Кириллу Буданову*, Алексею Неижпапе и Николаю Олещуку, который еще на тот момент был командующим воздушными силами Украины. Кроме того, под следствие попал командир 383-го полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк. 

На них завели уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Отмечается, что в отношении вражеских военачальников собрали достаточные доказательства их причастности к преступлениям.

Отметим, что Николая Олещука глава киевского режима Владимир Зеленский уволил в августе прошлого года, после первого факта потери истребителя F-16.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#терроризм #СК РФ #Розыск #Уголовное дело #обвинение
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